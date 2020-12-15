البرلمان المصري يوافق نهائيا على ميثاق منتدى غاز المتوسط

القاهرة - سبوتنيك. وأقر البرلمان المصري في جلسته العامة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي اعتبر قرار رئيس الجمهورية الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، بالموافقة على ميثاق منتدى غاز المتوسط، مطابقا للدستور والقانون.
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ووقعت دول منتدى غاز المتوسط في القاهرة، في سبتمبر الماضي، ميثاق المنتدى، والذي وضع ضمن أهدافه احترام حقوق الدول الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردها، والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لصالح الشعوب.
ويسعى المنتدى لوضع سياسات إقليمية لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي بالتعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مساعدة الدول المستهلكة للغاز في تأمين احتياجاتها، وبناء سوق إقليمي لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.
ويضم منتدى غاز المتوسط، الذي اعتمدت القاهرة مقرا له كلا من مصر وإيطاليا والأردن وإسرائيل واليونان والأردن وقبرص وفلسطين.
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