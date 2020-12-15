وأضافت عمران في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن المشاورات لم تصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية حتى الآن، دون نتائج واضحة وملموسة ومؤثرة في المسارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
© AP Photo / Felipe Dana
وأضافت أن "البعثة الأممية تتلاعب بالمسار الدستوري في محاولة لسلك دروب ومسالك وعرة لن تفضي لشيء"، حسب وصفها.
وأوضحت أن "ذلك المسار بسبب الإصرار على إقصاء مشروع الدستور والإرادة الشعبية ومنع طرحه للاستفتاء على الليبيين".
وأشارت إلى أن "إعطاء لجنة الحوار غير واضحة المعالم، والاستناد على معايير وهمية وصلاحيات واسعة لا قبل لهم بها أدى للنتائج الحالية".
وأكدت أن "البعثة سعت بشكل واضح لا شك فيه لفرض قاعدة دستورية أعدت بأياد ورؤى غير ليبية".
وشددت على أن "تحديد موعد للانتخابات دون قاعدة دستورية واضحة ودائمة وشعبية لا معنى له، سيمضي التاريخ كما مضى غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ"تأسيسية الدستور": البعثة الأممية تسعي لفرض قاعدة أعدت بأياد ورؤى غير ليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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