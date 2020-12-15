شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيجتمع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قرر عقد اجتماع للمرة الأولى منذ خمسة أعوام من المتوقع أن يجري فيه بحث مسألة توحيد سعر الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.