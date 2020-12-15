شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: أنفقنا 1068 مليار ريال فى 2020 ما فاق تقديراتنا الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، إن عام 2020شهد أمثلة مميزة عن تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19، مضيفا أن ولي العهد وفر كافة الإمكانيات لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة كرست جهودها لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرا، مشيرا إلى أن الاستثمار المسبق في البنية التحتية الرقمية ساهم بمواجهة الجائحة.

وتابع وزير المالية السعودي: "العمل خلال السنوات الأربع الماضية مكننا من التعامل مع صدمة كورونا"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة ساهمت بالسيطرة على الجائحة.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 1068 مليار ريال في 2020 ما فاق تقديراتنا الأولية، كما تم إطلاق أكثر من 150 مبادرة للتعاطي مع تداعيات كوفيد-19، والتي حدت من الانكماش الاقتصادي في 2020.

ولفت إلى أن إدارة أزمة الطاقة في 2020 أنقذت الاقتصادين المحلي والعالمي، مردفا:" قيمة ما أنفقناه على التحفيز وصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق، مضيفا أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل توسيع نشاطاته في السنوات المقبلة، كما أن تطوير نظام المشتريات الحكومية ساهم بدعم المحتوى المحلي وبقوة.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التى انعقدت اليوم الثلاثاء، الميزانية المالية الجديدة للملكة لعام 2021، بقيمة 990 مليار ريال سعودي.

وقال العاهل السعودي: يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الملك سلمان خلال كلمته: نواصل مسيرة التنمية في وطننا الغالي وسط جائحة كورونا المستجدة كوفيد 19، هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم إجراءات استثنائية.

وتابع: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا".