شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لا تراجع عن إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة، إن العملية السياسية مستمرة في ليبيا ولا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وأضافت الأمم المتحدة: "نعمل على تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية".
ودعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: لا تراجع عن إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.