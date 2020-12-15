شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لا تراجع عن إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة، إن العملية السياسية مستمرة في ليبيا ولا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضافت الأمم المتحدة: "نعمل على تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية".

ودعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.