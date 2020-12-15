شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراقى يوجه بدعم وزارة الصحة لشراء لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء العراقى، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث خلالها القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وقال مكتب إعلام الحكومة العراقية إنه تمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، والإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وقدّم وزير الصحة العراقى، ملخصا عن مستجدات كورونا، وانخفاض نسبة الوفيات إلى 2.2%، موضحا أن هذه النسبة مستمرة بالانخفاض، نتيجة تحسن الخدمات المقدمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفحوصات يقابلها انخفاض في نسبة الإصابات،

وأصدر مجلس الوزراء العراقى، توجيها بدعم وزارة الصحة، فيما يتعلق بشراء اللقاح وتسهيل الإجراءات بشأن ذلك.

وقرر مجلس الوزراء العراقى، الموافقة على تجديد العقد ( D-3W--2017 ) حفر ثلاث آبار مائلة في حقل شرقي بغداد- شركة نفط الوسط، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2لسنة 2014)، وإبرام عقد ملحق بذلك.

ووافق المجلس، على تنفيذ العقد الجديد لتقديم خدمات جس وتنقيب الآبار على أساس طلب العمل بين شركة نفط الوسط وشركة الجس العربية بأسلوب التعاقد المباشر المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2 لسنة 2014)، بمبلغ اجمالي مقداره ( 4604360) دولارا، فقط أربعة ملايين وستمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وستون دولارا، بمدة تعاقد أمدها 5سنوات، على أن تراعي مراجعة معقولية الأسعار سنويا.

وفوض مجلس الوزراء العراقى، خلال جلسته وزير التخطيط خالد بتال النجم، بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة ( 80/ البند سادسا) من الدستور.