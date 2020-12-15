شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2793 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2793 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 403619 حالة .

وذكر بيان للوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3817288 منذ بداية انتشار الفيروس، وتم تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6711 حالة، كما تم تسجيل 3846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 362911.

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