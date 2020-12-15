شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع مهمة فى محافظة الضالع جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع في جبهة القحرة التابعة لمديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد، بعد هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا، تمكنت من خلالها تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية شرق مديرية مريس، وسقوط عدد من الميليشيا بين قتلى وجرحى.

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