شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالقرار الأمريكى بتصنيف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بتصنيف ما يسمى بـ "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، باعتبارها خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابى المدعوم من الحرس الثورى الإيرانى، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وتشيد وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وكانت صنفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء جماعة (سرايا المختار) ومقرها البحرين منظمة إرهابية عالمية، وقالت، إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين فى البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى".