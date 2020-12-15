شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 296 إصابة جيدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق وباء كورونا بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 296 إصابة مؤكدة وتعافى 130 من المصابين ووفاة 8 مصابين، مشيرًا إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 11431، فيما بلغ إجمالي الوفيات 236 حالة، وتبلغ الحالات الحرجة في المستشفيات 47.

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