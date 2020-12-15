بومبيو: لن نسمح لإيران ووكلائها بتهديد شعب البحرين ورعايانا فيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده لن نسمح لإيران ووكلائها بتهديد شعب البحرين ورعايانا فيها، مضيفا عبر حسابه على تويتر: "تصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية رسالة للنظام في إيران.

صنفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء جماعة (سرايا المختار) ومقرها البحرين منظمة إرهابية عالمية، وقالت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".