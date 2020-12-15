قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة أطلقت خدمة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19). ونصح الربيعة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس. كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا بدأ اليوم (الثلاثاء) 15 ديسمبر 2020 لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ينصح بسرعة التسجيل في صحتي للحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.