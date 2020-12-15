شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الصحة خطوات التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على النحو التالي: – تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول. – اختيار لقاح كورونا. – حدد المستفيد من اللقاح. – إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب. – أكمل الطلب بالضغط على التالي.

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