- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد 4 فئات لها الأولية في الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن اللقاحات تساهم في الوقاية -بإذن الله- من مخاطر الإصابة بالأمراض، والفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح كورونا هي كالتالي:
– كبار السن.
– أصحاب السمنة المفرطة.
– من لديه اثنين من الأمراض التالية (السكري، ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السرطان، أصحاب الأمراض المناعية، ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، مرضى الكلى).
– العاملون في المهن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تحدد 4 فئات لها الأولية في الحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.