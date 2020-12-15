شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد 4 فئات لها الأولية في الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن اللقاحات تساهم في الوقاية -بإذن الله- من مخاطر الإصابة بالأمراض، والفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح كورونا هي كالتالي:

– كبار السن.

– أصحاب السمنة المفرطة.

– من لديه اثنين من الأمراض التالية (السكري، ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السرطان، أصحاب الأمراض المناعية، ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، مرضى الكلى).

– العاملون في المهن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.