وقال مصدر أمني عراقي إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة"، مضيفا أن "العراقي فارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد".
وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع "سوناتا" تحمل لوحة أرقام باسم محافظة دهوك.
فيما قال الناشط والمتظاهر البارز في بغداد، الإعلامي منتظر الزيدي عبر حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك": "اغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، وكسرت ظهرنا يا صلاح ابنك منتظر منو إله؟".
وأضاف الزيدي: "الله يلعن القتلة ويلعن الدولة الي ما تحمي شعبها، كما أنه قتل بعد حاجز الشرطة بامتار والقاتل فر أمامهم دون أن يحركوا".
وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... مجهولون يغتالون ناشطا باحتجاجات "تشرين" في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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