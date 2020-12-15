البحرين... واشنطن تصنف جماعة "سرايا المختار" منظمة إرهابية عالمية

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تصنِّف جماعة "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية.

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أوضح من خلالها، قائلا:

إن تصنيف جماعة سرايا المختار البحرينية، اليوم، رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديدشعب البحرين والأمريكيين المتمركزين هناك".

وتابع: "تنظيم سرايا المختار يتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من الحرس الثوري الإيراني ويمارس الإرهاب بدعم من إيران".