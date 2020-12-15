فيديو يوثق عملية نوعية لـ"التحالف" ضد "أنصار الله" في اليمن

وأفاد الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شريط الفيديو المنشور على صفحة قناة "العربية" على "تويتر"، يوثق عمليات استهداف المقاتلات التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لعناصر "الحوثي" في مدينتي مأرب والجوف.

وفي السياق نفسه، قتل عنصر مفترض من تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في قصف شنته طائرة دون طيار، أمس الاثنين، يعتقد أنها أمريكية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية، شنت غارة على أحد عناصر "القاعدة" أثناء مروره على متن دراجة نارية في منطقة البطحاء بعزلة حصون آل جلال في مديرية الوادي شمال شرقي مدينة مأرب".

وأضاف، أن "الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العنصر المستهدف واحتراق دراجته دون التعرف على هويته". ولم يصدر أي تعليق من الداخلية اليمنية بشأن الاستهداف الجوي.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى قصف مماثل استهدف سيارة لـ"القاعدة" في منطقة عرق آل شبوان بمديرية الوادي، إلى مقتل عنصرين تابعين للتنظيم الإرهابي.

وتنفذ طائرات من دون طيار أمريكية بين الحين والآخر، غارات تستهدف قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، الذي ينشط في عدد من المناطق في البلاد، مستغلا الصراع الدائرة للعام السادس تواليا.

ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف إلى استعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها "أنصار الله"، أبرزها العاصمة صنعاء.