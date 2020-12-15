قوات الأمن العراقية تعيد فتح ساحة "الحبوبي" في الناصرية جنوبي العراق

ووفقا لموقع "العربي الجديد"، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي أن :"القوات الأمنية تعمل لحماية أهالي ذي قار، وحماية الضعفاء وتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن : "فتح الساحة قرار شجاع وموضع احترام وتقدير".

وشدد الأعرجي على أن : "الحكومة عازمة على تشكيل فريق وزاري للنظر في ملفات الخدمات للمحافظة، ومعالجات مشاكلها".

كما نشر الأعرجي في حسابه على تويتر تغريدة كتب فيها :" شكراً ذي قار..شكراً لقرار أبنائكِ الشجعان بفتح ساحة الحبوبي، قراركم جاء وفاءً واحتراماً لمحافظتكم العزيزة المعطاء.. باقون معكم.. حتى ينجلي الليل بصبحٍ يليق بسمراء الجنوب ومِلحه العذب أبداً..ستبقى ذي قار قلعةً للأحرار.. منبعاً للشجاعة.. مضيفاً عامراً بالكرم".

يذكر أن قوات كبيرة كانت قد دخلت أمس الاثنين إلى الساحة، أزالت خيم المتظاهرين، كما أزالت الحواجز الأسمنتية التي تنتشر حولها.

وعلى مدى عام كامل من التظاهرات، سجلت الساحة صدامات بين عناصر الأمن والمحتجين وعناصر مليشياوية وأوقعت مئات القتلى والجرحى، وكان آخرها الأحداث التي وقعت الشهر الفائت، قتل على إثرها 8 أشخاص وإصيب أكثر من 90 آخرين.

ومن جانبهم أكد ناشطون عدم ثقتهم بالوعود الحكومية، مبينين أن التظاهرات لا تمثلها الساحات والخيام، بل هي إرادة شعب.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أكد ناشطون استمرار الثورة وعدم انتهائها، فكتب علي غني، في تغريدة له، "ثورتنا لا تنتهي بخيمة .. ثورتنا ثورة مستمرة حتى القضاء على جميع الفاسدين والمجرمين".