شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: سجل في صحتي.. أخذ اللقاح حماية لك ولمن تحب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أن التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا خطوة مهمة في مواجهة الجائحة.
وقال العبدالعالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لله الحمد والمنة، خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة.. ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)… أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله”.
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