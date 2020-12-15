شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: أنصح الجميع بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا المستجد . وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر : ” للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.” جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا بدأ اليوم (الثلاثاء) 15 ديسمبر 2020 لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

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