الأولى من نوعها.. إماراتيون وبحرينيون يشاركون في إضاءة "الشمعدان" بالقدس المحتلة... فيديو

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، مقطعا مصورا يظهر أشخاصا يرتدون الزي الخليجي التقليدي، أثناء مشاركتهم في إضاءة الشمعدان اليهودي في إسرائيل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

لأول مرة: زوار من دولة الإمارات ومملكة البحرين يضيئون شمعدان عيد الأنوار اليهودي في إسرائيل.

ويشار إلى أن الإسرائيليين بدؤوا الاحتفال بعيد "الأنوار" (الحانوكا) لهذا العام، في 10 ديسمبر/كانون الأول، ويستمر لمدة 8 أيام.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، تلاه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعلان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.