تمهيدا للتطبيع بينهما… إعلام: بعثة دولة إسلامية آسيوية تزور إسرائيل

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وادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين بارزين من دولة إسلامية آسيوية كبيرة لا تقيم علاقات مع تل أبيب، برئاسة كبير مستشاري رئيس أو قائد هذه الدولة، زارت إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، واجتمعوا مع ممثلين إسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة ربما تهمد لإمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين، كما جرى مع دول أخرى عربية في الأشهر الأخيرة، وأن هناك حظر على نشر اسم تلك الدولة الإسلامية الآسيوية الكبيرة، لأسباب أمنية وسياسية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في هذه الدولة أجروا مباحثات مع نظرائهم من المسؤولين الإسرائيليين للتمهيد لإجراء تطبيع بين الدولتين، وذلك بعد سلسلة اتفاقات سلام مع إسرائيل، حيث سبقت هذه الدولة كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، تلاها في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.