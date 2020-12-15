© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وأوضحت الصحيفة أن الزيارة ربما تهمد لإمكانية تطبيع العلاقات بين البلدين، كما جرى مع دول أخرى عربية في الأشهر الأخيرة، وأن هناك حظر على نشر اسم تلك الدولة الإسلامية الآسيوية الكبيرة، لأسباب أمنية وسياسية.
وأشارت إلى أن المسؤولين في هذه الدولة أجروا مباحثات مع نظرائهم من المسؤولين الإسرائيليين للتمهيد لإجراء تطبيع بين الدولتين، وذلك بعد سلسلة اتفاقات سلام مع إسرائيل، حيث سبقت هذه الدولة كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، تلاها في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تمهيدا للتطبيع بينهما… إعلام: بعثة دولة إسلامية آسيوية تزور إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.