موسكو – سبوتنيك: وجاء في بيان الخارجية الروسية: أنه"تم النظر خلال المحادثة، في عدد من قضايا الساعة من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية القطرية متعددة الأوجه، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والفعاليات الثنائية ذات الصلة".
كما تطرق بوغدانوف والعطية، إلى الجوانب الرئيسية للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في ليبيا ولبنان، وكذلك على التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.
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يشار إلى أن قطر تعيش مقاطعة سياسية طويلة مع الدول الخليجية، بدأت في يونيو/حزيران عام 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
وفي الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعربت الكويت عن سعادتها وارتياحها للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات أعربت عن تقديرها للجهود التي تقودها الكويت بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف التوصل لإنهاء المقاطعة الخليجية مع قطر، والتوصل لاتفاق "مصالحة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير القطري جدول الاتصالات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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