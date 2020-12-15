هيئة الاستثمار السورية تقدم حوافز لتشجيع المغتربين على إقامة مشاريع زراعية

قال مدير عام الهيئة مدين دياب، إن الهيئة التي تتولى الترويج للحوافز المذكورة وإعدادها وتمكنت العام الجاري من تحقيق قفزات نوعية من خلال تشميل عدد كبير من المشاريع في القطاعات الزراعية والصناعية، وفقا لـ"سانا".

" بات بالإمكان الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام".

وأكد دياب أن "الحوافز لجميع المشاريع تتضمن إمكانية تخصيص المستثمر بأحد العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقا لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية وحصوله على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات".

كما استعرض دياب أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المعروضة على المستثمرين المغتربين وهي:

" إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات تقليم الأشجار وقشور الفستق الحلبي وعصر الزيتون والدواجن وإقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار وتسمين العجول ومراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته ومداجن لإنتاج البيض والفروج ومعامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث وتصنيع الأعلاف الجاهزة وإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة".

ولفت دياب إلى أنه:

" بإمكان المستثمرين من المغتربين إقامة مشاريع للطاقة المتجددة ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين ومشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية وشركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية".

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أعلنت مؤخرا عن تشميل 53 مشروعا استثماريا العام الجاري بتكلفة تقديرية 1.3 تريليون ليرة يتوقع أن توفر 9377 فرصة عمل عند التشغيل الكامل لها حيث استحوذ قطاع الصناعة على 68 بالمئة من المشاريع المشملة والزراعة على 15 بالمئة والباقي من قطاعات مختلفة.