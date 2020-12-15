إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي وفرحة هستيرية لأنصاره (فيديو)

وحصل الغانم على 33 صوتا من أصل 64، فيما حصل أقرب منافسيه على رئاسة المجلس، بدر الحميدي على 28 صوتا، وبطلت 3 أصوات.

وقال الغانم بعد فوزه برئاسة المجلس إن "أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني. وأتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين" وفقا لجريدة القبس.

وتابع: "المعارك والخلافات الشخصية لن تفيدنا ولن تنمي مجتمعنا، والشعب الكويتي لا يريد نزاعات شخصية إنما يريد العمل، وأقولها صادقاً أميناً على كل حرف، أمد يدي لكم جميعاً".

وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه.

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

وكان النائب عبدالكريم الكندري قال إن "النواب الذين اجتمعوا في ديوانه يوم الأربعاء الماضي وهم 37 نائبا، اتفقوا على تزكية النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة".

وقال النائب بدر الحميدي بعد خسارته إن "الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب".