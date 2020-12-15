شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون تشكيليون سعوديون يحصدون جوائز مهرجان "ضى" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفنانون التشكيليون السعوديون عبدالله حماس ومحمد الرباط وعمار سعيد، جوائز متقدمة فى مهرجان "جالیرى ضي" بالقاهرة بـ أتیلیه العرب للثقافة والفنون، والذى تقدم إليها 2000 فنان تشكيلى من كافة أنحاء الوطن العربى، وتم تصفيتهم إلى 300 فنان.

المهرجان افتتحه وزير الثقافة المصرى الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، بحضور جماهيرى كبير توزع بين قاعتى العرض وسط إجراءات احترازيه، وتضمن المهرجان كافة فروع الثقافة من فن تشكيلى وشعر وقصة وموسيقى، وشكل أتیلیه العرب لجان تحكيمية فى كل مجال من نخبة من الفنانين والنقاد من بينهم الفنان السعودى سمير الدهام.

وقال ھشام قندیل رئيس مجلس إدارة أتیلیه العرب للثقافة والفنون، إن المهرجان هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربى وتعود فكرته إلى رجل الأعمال الشيخ طلال زاهد وتحديدًا مع بداية الحظر حيث رأى أن يستثمر المبدعون فترة الحظر فى إنتاج الأعمال الإبداعية وعلى أن تقام مسابقة لاختيار أفضلها.

وقال الدكتور شاكر عبدالحميد، إن جائحة كورونا لا تعنى توقف المبعدين عن ممارسة نشاطهم الفنى، خاصة فى ظل المراكز الفنية العربية ومن بينها أتیلیه العرب للثقافة الذى أصبح أكبر وأهم مؤسسة مدنية بما تقدمه من دعم للثقافة والفنى على المستوى العربى، مشيرًا إلى أن الأدباء والشعراء والموسيقيين والتشكيليين العرب برهنوا مجددا على وحدة الثقافة العربية.

من جانبه عبر الشيخ طلال زاهد عن سعادته بمشاركة الفن السعودى إلى جانب الفن المصرى، معتبرا أن هذا المهرجان يمثل الحدث الثقافى الأبرز الذى جسد تلاحم الأمة، مثنيًا على الجهود المميزة التى بذلها هشام قنديل وفريق العمل معه.

وقد حقق كل من الفنان عبدالله حماس الجائزة الثالثة فى التشكيل، فيما حقق الفنان محمد الرباط الجائزة الخامسة فى التشكيل، فضلا عن تحقيق الفنان عمار سعيد الجائزة الثالثة فى الخزف.