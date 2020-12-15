شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: تطبيع السودان مع إسرائيل فى قبضة المجلس التشريعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن الموقف الحالى للحكومة حول ملف التطبيع مع إسرائيل كما هو، من حيث انتظار المجلس التشريعى المقبل لعرض مسألة التطبيع وبحث الموافقة عليه من عدمه .
وقال حمدوك، فى مؤتمر صحفى: "ملف التطبيع مع إسرائيل يظل موقفنا هو نفسه سيتم عرضه أو إجازته عبر المجلس التشريعى المقبل".
وكان السودان أعلن أن وفدًا إسرائيليًا أجرى زيارة ذات طابع فنى عسكرى للخرطوم منذ نحو 3 أسابيع مضت، مشيرًا إلى أن محادثات التطبيع "متوقفة".
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالى السودانى محمد الفكى سليمان قوله أن الزيارة كانت ذات طابع فنى عسكرى، مشيرًا إلى أنه لم نعلن عنها فى وقتها لأنها ليست زيارة كبيرة أو ذات طابع سياسى، ولذلك الحديث عنها لم يأخذ حيزا كبيرا على مستوى مجلسى السيادة والوزراء.
وأكد أن المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلى متوقفة، لأن هناك التزامات سياسية واقتصادية منذ النقاش الأولى لم يتم الوفاء بها.
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