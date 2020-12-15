شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تسحب الجنسية السودانية من راشد الغنوشى بعد أن منحها له البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت السلطات السودانية، الجنسية السودانية من رئيس البرلمان التونسى، ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، وذلك من بين 3548 جواز سفر منحها النظام السابق لشخصيات مؤثرة. وأشارت صحيفة السودانى اليوم، إلى أن السلطات السودانية قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه الرئيس المعزول عمر البشير.

وقامت حكومة السودان بتشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، حيث قالت إذاعة فرنسا الدولية إنه منذ سقوط البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.