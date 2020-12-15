شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام مغربية تؤكد زواج أرملة زين العابدين بن علي من رجل أعمال سعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الثلاثاء، عن زواج ليلى الطرابلسى أرملة الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على من رجل أعمال سعودى منذ أيام. وأشار الإعلام المغربى إلى أنه من بين الحضور في حفل زفاف ليلى الطرابلسي، ابنتها نسرين، التي عبرت عن شعورها بالفرح لهذه الخطوة الجديدة في حياة والدتها، وكتبت على حسابها الخاص عبر انستجرام "مبروك لوالدتي وحياة سعيدة".

يذكر أن ليلى الطرابلسي كانت هي الزوجة الثانية للراحل زين العابدين بن على، واتهمتها قوى تونسية بأنها سببا رئيسيا في الإطاحة بزوجها خلال 2011 بسبب استحواذها والعديد من أفراد أسرتها على ثروات تونس.