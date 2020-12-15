شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عبوات ناسفة تستهدف محلات خمور فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، الثلاثاء، عن انفجار خمس عبوات ناسفة مناطق متفرقة من العاصمة بغداد استهدفت في معظمهما محال لبيع المشروبات الكحولية.



وأوضحت الخلية بيان صادر عنها أن مديرية مكافحة المتفجرات قد تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء".

وأشار الإعلام الأمني العراقى إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى في المنطقة ذاتها" موضحة أن العبوتين كانتا موضوعتان بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية وأن الانفجار أدى إلى أضرار مادية فقط".

وأضاف البيان أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية".



ونوهت إلى الخلية إلى انفجار عبوة لاصقة في منطقة حي العدل أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.



واوضحت انه "في منطقة العامرية انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضاً".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، الإثنين، أن قيادة عمليات بغداد وجهت القوات الأمنية بالانتشار وحماية متاجر بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، عقب بيان صدر من جماعة تطلق على نفسها "أهل المعروف" هددت فيه المتاجر والنوادي وتوعدت باستهدافهم.

وتلاحق هذه الجماعة متاجر بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية ومراكز المساج، وهي من الجماعات المقربة من فصيل "ربع الله" المدعومة من فصائل مسلحة موالية لطهران.