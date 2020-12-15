الكويت... مشادات خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين نواب المعارضة ورئيس الجلسة الأكبر سنا حمد الهرشاني.

وأعلن رئيس الجلسة بالسن، الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة على مناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب.

وقال الرئيس إنه منذ تأسيس الحياة النيابية لم يتم التصويت علانية ولا يمكن لأحد خلق أمر مثل هذا، حسب الصحف المحلية الكويتية.

وكان مجلس الأمة قد بدأ اليوم الثلاثاء دورته الـ16 بعد أن افتتحها أمير البلاد، ملقيا كلمة بهذه المناسبة.

دعا أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نواب مجلس الأمة إلى وضع برنامج إصلاحي شامل، قائلا: "تدركون ما يجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة".

وقال أمير الكويت، خلال افتتاح أولى جلسات أول مجلس أمة (البرلمان) ينتخب بعد توليه الحكم، إنه "على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد"، مؤكدا أن "التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووجه كلامه إلى النواب قائلا: "الشعب وضع ثقته بكم وهي امانة في أعناقكم"، مشيرا إلى أن الجميع يستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو الأمير الراحل".

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين، مرسوما، بتشكيل الحكومة الجديدة، ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية على تعيين 15 وزيرا.

فيما أبدى عدد من النواب في مجلس الأمة اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة، واعتبر بعض النواب أن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.