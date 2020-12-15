نائب فرنسي يطالب بلاده بالضغط على الإمارات لاستعادة السيادة على منشأة في اليمن

باريس- سبوتنيك. تحدث النائب الفرنسي فرنسوا ميشال لامبرت، لوكالة "سبوتنيك"، عن مطالب البرلمانيين في الرسالة المقدمة إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية الفرنسية، والتي جاء فيها أن موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة "توتال" الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% تستخدمه دولة أجنبية، وبأن فرنسا دعمت بناء منشأة الغاز بضمان ائتماني قيمته 216 مليون يورو، وهذا المكان يضم قاعدة عسكرية وسجنا سريا مخصصا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب.

تم تعليق عمل المصنع في بداية الحرب في اليمن عام 2015. كان المصنع يمثل في السابق ما يصل إلى 45%من عائدات الضرائب اليمنية، كما حقق إيرادات كبيرة لشركة "توتال" الفرنسية.

وقال لامبرت إنه: "من الواضح أننا لا نستطيع التغاضي عن المسؤوليات الفرنسية في هذه القضية. فرنسا لديها علاقات مع هذا العالم في لعب الأدوار حيث لا تكون الأمور بالضرورة واضحة".

وأشار إلى أنه "بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية التي يجب أن تثار بالفعل في هذه الحالة، قبل كل شيء هناك مسألة إدارة الأموال العامة التي من الضروري توضيحها".

وأوضح لامبرت، أنه دورهم كبرلمانيين، هم هناك "للسيطرة على عمل الحكومة وإدارة الأموال العامة، فقد تم إعطاء 216 مليون يورو من الأموال العامة لدعم المشروع".

وأضاف: "لا أعتقد أن الفرنسيين سعداء باستخدام أكثر من 5 مليار من المال العام، لإنشاء سجن تشغله القوات الأجنبية في البلد الذي توجد فيه شركة "توتال"، وقال "نعتقد أننا نعلم أن هناك تعذيب".