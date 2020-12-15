بغداد تصحو على انفجار 5 عبوات ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، وهي مؤسسة تتبع لوزارة الدفاع العراقية، أن خمس عبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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وأوضحت الخلية في بيان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن "مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها".

ووضع مجهولون العبوتين بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية وخلف انفجارهما أضرارا مادية فقط، بحسب المصدر ذاته.

وانفجرت عبوة ثالثة في منطقة الدورة شارع 60 أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية أيضا، وخلفت أضرارا مادية فقط.

وتابعت الخلية "كما انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل أسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" عائدة لأحد المواطنين يعمل موظفا بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

وانفجرت في منطقة العامرية عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب أحد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضا، وفق بيان الخلية الأمنية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن زرع العبوات الناسفة الخمسة، لكن تلك التفجيرات تحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.