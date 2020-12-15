نبأ سار بشأن لقاح كورونا لكل مواطن أو مقيم في السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية أن التسجيل للحصول على اللقاح يبدأ من اليوم، 15 ديسمبر/ كانون الأول، لجميع المواطنين والمقيمين، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وسيكون التسجيل عن طريق تطبيق إلكتروني يدعى "صحتي".
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح الذي سيتلقاه المواطنون والمقيمون آمن، ويعمل على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أن خطتها للتطعيم تتكون من 3 مراحل، الأولى لمن هم فوق سن الـ65 وأصحاب المهن المعرضة للعدوى من المواطنين والمقيمين.
والمرحلة الثانية، لمن تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة ومن لديهم أمراض مزمنة في هذا السن.
والمرحلة الثالثة لكل من يرغب في أخذ اللقاح، من المقيمين والمواطنين.
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متى يبدأ تحصين البشرية بلقاح كورونا؟
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