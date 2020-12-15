شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تعتزم إطلاق نظامها الجديد «هارموني» في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم شركة “هواوي” إطلاق أول إصدار تجريبي من نظام “هارموني” أو إس للأجهزة المحمولة.

وأكدت الشركة التي تتخذ من مدينة شينزين مقراً لها أن غد الثلاثاء سيتم الكشف عن النسخة المحمولة من نظام هارموني أو إس بيتا 2.0.

كما ستطلق هواوي مجموعة جديدة من الأدوات التي سيحتاجها المطورون لإنشاء تطبيقات لهارموني أو إس.

ويعد هذا التاريخ القادم تاريخاً مهماً لأنه يعني أن عشاق هواوي سيحصلون قريبًا على فكرة أولية عما يبدو عليه النظام الجديد وهو يعمل على هاتف فعلي.

وتم الكشف عن نظام هارموني أو إس لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، بعد بضعة أشهر من وضع الولايات المتحدة، شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية لقائمة الكيانات.

وكانت العقوبات تعني أن أجهزة هواوي الأحدث لا يمكن أن تكون محملة مسبقًا بتطبيقات غوغل المهمة، ومنذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة الأمريكية، وفي مواجهة العقوبات المتزايدة الأخرى، كان على هواوي أن تشق طريقها الخاص.

ويعد نظام تشغيل هارموني أو إس التغيير الأكثر أهمية الذي قامت به شركة هواوي، حيث ستتخلى أجهزة هواوي عن نظام أندرويد واستبداله بالنظام الجديد في عام 2021.

وتم تصميم هارموني أو إس للعمل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفزيون وحتى لأنظمة الترفيه داخل السيارة. ولكن نظرًا لكون هواوي واحدة من أكبر صانعي الهواتف الذكية في العالم، يمكن القول إن أكبر جمهور لنظام هارموني أو إس، سيكون سوق الهواتف الذكية.