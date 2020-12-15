شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. 4 حالات يُمنع فيها التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 4 حالات يمنع فيها التبرع بالدم.

وأبان مستشفى الملك فيصل في “إنفوجراف” نشره على حسابها بموقع “تويتر” أن الحالات الأربع تتمثل في الشخص الذي أجريت له عملية نقل دم أو أحد مكوناته أو أجريت عملية له في فترة تقل عن 12 شهراً ، أو الشخص المصاب بأحد من الأمراض المعدية التي ثبت أنها تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث بجرثومة المرض مثل :(الإيدز- التهاب الكبد الفيروسي- الزهري- الملاريا).

كما يمنع نقل الدم من الشخص المصاب بأحد الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب و الصرع والسكري الذي يحتاج للإنسولين في علاجه.

وأشار إلى أنه يمنع كذلك الشخص المصاب بأمراض الدم كفقر الدم، ومرضى الحساسية كالربو أو الحساسية من الأدوية.