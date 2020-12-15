عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خفاجي: دول أجنبية نفذت فكرة تطبيقي الخاص بمحاصرة فيروس كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن إمكانية تسويق التطبيق، الذي طوره لمصابي فيروس كورونا للخارج.



وأكد "خفاجي" في حوار خاص لصحيفة "الفجر" المصرية، أن المجموعة البحثية تهدف إلى تقديم الحلول للدولة، ولكن هناك بعض الدول الأجنبية عملت على نقل الفكرة، معلقا: "فوجئنا أن بعض الدول الأجنبية تسعى لتطبيق تلك الفكرة مثل أمريكا، فقد أجتمع الرئيس دونالد ترامب برؤساء شركات المحمول لتطبيق الفكرة بعد ما أعلنا عن التطبيق".

وأوضح الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، أن هناك قابلية عالية للتطبيق في الخارج ولكن إمكانية تسويقه في الخارج تعود الدولة.