بولندا تقدم مساعدات إنسانية للسودان لدعم الحكومة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان، ومسئولون سودانيون من وزارتي الخارجية والصحة ومفوضية العون الإنساني، شحنة مساعدات إنسانية بولندية وصلت إلى الخرطوم اليوم الاثنين.

وشملت شحنة المساعدات الإنسانية البولندية أغطية وأدوات للمستشفيات، وما يقرب من طنين من الأدوية، حيث قامت القوات الجوية البولندية بتسليم الشحنة الإنسانية كتبرع من الشعب البولندي والحكومة البولندية لشعب وحكومة السودان.

وقال السفير روبرت فان دن دوول إن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للسودان، حيث شهدت البلاد جائحة كورونا والفيضانات والصعوبات الاقتصادية المستمرة.

وأضاف أن الغرض من الدعم الإنساني البولندي للسودان هو إظهار التضامن البولندي والأوروبي مرة أخرى مع الشعب السوداني والحكومة الانتقالية لتعزيز وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

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