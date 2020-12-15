شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يوقع اتفاقا مع "فايزر" للحصول على لقاح كورونا فى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن التوقيع النهائي على اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير لقاحها المضاد لفيروس كورونا للمملكة في شهر فبراير المقبل.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي له، إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات التي لديها لقاحات جاهزة للاستعمال، وتم التوقيع النهائي على توفير لقاح شركة "فايزر" للمملكة.

وأضاف أنه سيتم توفير ما يغطي 5% من المواطنين، ومن المتوقع توفير اللقاح خلال شهر فبراير أو قبله إذا أمكن، إضافة لوجود اتصالات مع ائتلاف "كوفاكس" الدولي لتوفير لقاحات وستتضح الرؤية معه خلال الأيام المقبلة، إضافة لاتفاقيات مع شركات أخرى.