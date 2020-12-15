عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تجري اختبارا سريا لميزة جديدة.. تسريبات

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت تقارير عن إجراء شركة "جوجل" اختبارا سريا على محرك بحثها على نطاق محدود جدا.



وقام موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص بنشر تسريبات عن تفاصيل الاختبار السري، الذي يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش".

وأوضح أن جوجل حاليا تختبر إمكانية اعتماد "الوضع المظلم" لعمليات بحث الويب على سطح المكتب، لتمكن مستخدميها من تصفح الإنترنت بأمان ليلا من دون التأثير على أعينهم.

وأشارات إلى أن الاختبار حتى الآن محدود فقط على بعض المتصفحات مثل "فاير فوكس" وعلى بعض الأجهزة، وتصل بطريقة عشوائية وتظل مفعلة لعدد من الساعات ثم تختفي مرة أخرى.

يأتي الوضع المظلم في محرك بحث جوجل، في شكل خلفية رمادية داكنة مع شعار جوجل باللون الأبيض وأزرار باللون الأزرق.

ولم تعلن حتى الآن متى ستقدم شركة جوجل تلك التقنية الجديدة لكل مستخدميها عبر أجهزة "ماك أو إس" أو "ويندوز 10"، ولكن مصادر أشارت إلى أنها تجهز إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وسبتمبر/أيلول الماضي، طرحت "جوجل" تحديث يقدم "الوضع الداكن" لتطبيقها "خرائط جوجل"، والذي يقدم ميزات استثنائية لعدد محدود من المستخدمين، حيث ستقوم بعد ذلك بتعميم الميزة على جميع الهواتف.

والجدير بالذكر أن "جوجل" كانت تطبق الوضع الليلي التلقائي أثناء التنقل، عندما تغرب الشمس، إذا كان المستخدم يمر عبر نفق، ولكن لم يتم تطبيق الوضع المظلم مطلقًا، عند تصفح الخرائط أو القوائم.