- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كويكب "ريوغو" يرسل هدية للأرض.. وعلماء يفحصونها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كويكب ريوغو يرسل هدية للأرض.. وعلماء يفحصونها
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الخليج 365
أعلن علماء، الاثنين، أن غبارا أسود شبيها بالرمل كان قد عُثر عليه في كبسولة أعادها إلى الأرض مسبار فضائي ياباني، مصدره الكويكب البعيد ريوغو.
وجرى إعلان هذا الاكتشاف بعد 8 أيام من إلقاء المسبار "هايابوسا-2" كبسولة صغيرة هبطت في السادس في ديسمبر في الصحراء الأسترالية بعد رحلة طويلة في الفضاء.
ونشر مسؤولون في وكالة الفضاء اليابانية، الاثنين، صورة لتكتل صغير من المادة داخل علبة معدنية، في لمحة أولى عن نتائج مهمة غير مسبوقة استمرت 6 سنوات للمسبار "هايابوسا-2".
وأكدت الوكالة أن عينات من كويكب ريوغو موجودة في حاوية الكبسولة، مضيفة "يمكننا التأكيد أن الجزيئات السوداء الشبيهة بالرمل مصدرها الكويكب ريوغو".
ويأمل العلماء أن تكون الكبسولة تحوي ما يصل إلى 100 ميليغرام من المادة المأخوذة من ريوغو، على بعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من الأرض.
كما يأملون أن يساهم تحليل هذه المادة في الإضاءة غلى أصل الحياة ونشوء الكون قبل 4.6 مليارات سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر كويكب "ريوغو" يرسل هدية للأرض.. وعلماء يفحصونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.