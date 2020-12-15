عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدمة.. اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الإثنين، رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.



وأوضح هانكوك أمام مجلس العموم إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات، تم رصد هذه السلالة التي قال إنها تتزايد بسرعة، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأضاف أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وقال: " حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات في ما يقرب من 60 منطقة مختلفة "..موضحا "الأعداد تتزايد بسرعة".

وجاءت تصريحات هانكون في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من، الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.