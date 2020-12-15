شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع على طريق وادي جليل.. مصرع شخص بعد اصطدام «صهريج» بسيارته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

تُوفي شخص مساء اليوم إثر حادث اصطدام صهريج بسيارته على طريق وادي جليل، وسط مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على ذلك الطريق بازدواجيته وإنارته.

وطالب الكثير من مرتادي الطريق عبر مناشدة عاجلة للجهات المعنية بضرورة ازدواجية الطريق وإنارته نظرًا لكثافته المروية، ووجود قرى كثيرة بوادي جليل، ومخطط وزارة الإسكان.

كما طالبوا بضرورة وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات، تضبط المتهورين في السرعة والتجاوزات الخاطئة، التي راح ضحيتها أرواح بريئة.