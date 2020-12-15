حريق ثالث في مصر يلتهم مصنعا في القليوبية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، حيث دفعت بـ 6 سيارات إطفاء.
© REUTERS / Asmaa Waguih
ولك يسفر الحريق عن خسائر بالأرواح، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
ويعد حريق القليوبية هو الثالث في مصر خلال يوم الاثنين، حيث شهدت منطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق كبير في مخزن تابع لمنطقة اللوجستيات، والذي تمت السيطرة عليه ولم يسفر عن حدوث إصابات بين العاملين.
أما الحريق الثاني فاندلع في وقت متأخر من ليل الاثنين، بسيارة نقل مواد بترولية على طريق القاهرة- السويس، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، ولكن الحريق أسفر عن إصابة شخص نقل إلى المستشفى.
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