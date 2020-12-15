شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشجبت الخارجية اللبنانية في بيان لها استهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية، معربة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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