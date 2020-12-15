تجري الرياح ولا تدري بها السفن

في حديث لم يستمر أكثر من ثلاث دقائق مع أحد الأصدقاء طلب مني في ختامه أن أكتب مقالًا عن سرعة انقضاء الوقت حديثًا، وعن بداية أزمة فايروس كورونا، وكيف انقضى الوقت دون أن نشعر.. وفي الحقيقة لم يعلم هذا الصديق العزيز أني قد بدأت في كتابة مقال يتحدث عن ماهو أسرع انقضاء من وقتنا أثناء هذه الأزمة، إلا أنه قد لفت ناظري أننا لم نشعر بانقضاء وقتنا إلا خلالها! إن الوقت الذي يمر علينا كل يوم دون أن نشعر به يشكّل الجزء الأكبر من حياتنا، ولا نستشعر ذلك إلا بعد انقضائه، وفي بعض الأحيان لا نستشعر ذلك أبدًا!

أتذكر أحد المقالات التي قرأتها للكاتب البريطاني أوليفر بيركمان والذي كان بعنوان: “لصوص الوقت” حيث يعلق في مقاله على حادثة حصلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016، إذ قام مراسلان بعمل تسجيل مصور وطويل لتجربة لم تكن علمية بطبيعة الحال، وهي عبارة عن الضغط على بطيخة باستخدام 686 شريط مطاطي، كانت مدة المقطع خمسة وأربعون دقيقة، وشاهده مباشرة ما يفوق 800 ألف شخص، بينما ازداد العدد بعد ساعات وأيام، ولك أن تتخيل كم أصبح العدد في اليوم التالي! سرق المراسلان باستخدام بطيخة جزء من حياة ملايين الأشخاص الذين أضاعوا بدورهم جزء من حياتهم في مشاهدة بطيخة تنفجر!

جزء كبير من ساعاتنا وأيامنا ينقضي بشكل غير منطقي في نظرنا، نتسائل كثيرًا كيف مر الوقت دون أن نشعر، نستيقظ وننام.. هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع تذكره، هناك وقت طويل نضيعه كان بالإمكان الإستفادة منه! كان مقال لصوص الوقت لبيركمان يسلط الضوء على السارق، ونحن هنا لنكتب عن ضحايا هذه السرقة الذين لم يحموا أوقاتهم بشكلٍ جيد، إذ أهملوا أوقاتهم وجعلوها سهلة المنال لكل سارق يمر من حولهم، تجدهم يقضون أوقات طويلة، يتصفحون وسائل التواصل وقنوات التلفاز ويلهون نصف اليوم وثلثه وقد أضاعوا الكثير من حياتهم.

إن أي إنسان من دون اهتمامات شخصية وممارسات يومية لعادات سليمة ومستمرة ولو كانت بسيطة يجعل منه مسرفاً بوقته وسارقًا لو قت الآخرين!

لدينا جميعًا حصة متساوية من الساعات كل يوم، وماهي إلا مجرد إجابة على سؤال بسيط للمحافظة عليها وهو: ماذا سأفعل هذا اليوم بوقتي؟!

إن وجدنا كل يوم إجابة لهذا السؤال سوف نحمي أوقاتنا من السرقة، كما أننا لن نقوم بسرقة وقت أحدهم.

كتبه: راكان عازب