شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يربك مستخدمي تطبيق «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض موقع يوتيوب التابع لشركة قوقل، مساء أمس الإثنين، لعطل مفاجئ، وفوجئ مستخدمو التطبيق برسالة مضمونها: “عفوا، حدث خطأ ما”.

وأوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن خدمات عدة تأثرت بالعطل مثل “جي ميل” و”قوقل درايف”، بينما ظلت صفحة محرك البحث الرئيسية تعمل.

وشكا عدد من المستخدمين حول العالم من الانقطاع، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خدمات الشركة الأمريكية للعطل.

وكانت شركة قوقل قد أصيبت في شهر أغسطس الماضي بأعطال عدة، ما أدى إلى إيقاف مجموعة خدماتها عبر الإنترنت و”يوتيوب” أيضا، كما تعرضت منتجاتها لانقطاع بشكل أقل في نوفمبر 2020.