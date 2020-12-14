شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال إرهابي وإرهابية بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال إرهابي وإرهابية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وسط العراق. وذكرت مديرية الاستخبارات -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين- أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إرهابي وإرهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين. وأضافت المديرية أن المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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