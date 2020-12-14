شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم /الاثنين/ تسجيل 125 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360 ألفا و13 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه تم تسجيل (243) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 350 ألفا و792 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6059) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.