شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الاتحاد الإماراتية يكشف تورط رجال أعمال مع جماعة الإخوان بأسماء وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد الكعبي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية، إن تنظيم الإخوان يشكل خطراً على دول الخليج، لافتاً إلى أن المؤسسات الأمنية بدول الخليج تعرف تحركات التنظيم الإرهابى، والدليل أنه تم كشف عناصر إخوانية رحلوا من الكويت إلى تركيا.

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك دولا لم تدرك جيدا خطر تنظيم الإخوان الإرهابي، ولكن هناك يقظة في الدول الخليحية، بالإضافة إلى التنسيق التام بين الدولة المصرية والدول الخليجية لكشف تحركات تلك التنظيم الإرهابي، وكشف المتورطين فيه.

وأشار إلى أن صحيفة الاتحاد حصلت على أسماء رجال أعمال تورطوا في عمليات تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث إن رجال أعمال مارسوا أدوارهم السرية في تنظيم الإخوان بأسماء وهمية.

وكانت كشفت مصادر لقناة العربية، أن جهات أمنية تفتح ملفات تنظيم الإخوان فى مصر منذ 2012، موضحة أن مصر أمدت دولا أوروبية بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة للإخوان، وأن هذه الجمعيات دعمت تنظيمات إرهابية فى سوريا.

وأضافت المصادر، أن الإخوان الهاربون إلى تركيا بدأوا بضخ استثمارات كبيرة فى ليبيا لافتة إلى أن تحقيقات مصرية ستؤدى إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان، بعد الكشف عن مخطط إخوانى لإقامة مشاريع فى الخليج، وكذلك تشكيل عناصر شديدة الخطورة فى الخليج.

وأوضحت المصادر لقناة العربية، أن القاهرة أبلغت دولا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، وأن عناصر إخوانية رحلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الإخوان فى تركيا، حيث كشفت التحقيقات المصرية اختراق الإخوان للجاليات العربية بأوروبا، ونقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرا.